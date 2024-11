"Lupii" au facut "rocada" cu Akademia Budapesta

Corona Brasov a avut alte doua partide in Ungaria, in Erste Liga, in acest weekend.Vineri seara, echipa lui Dave MacQueen a trecut cu 3-0 de Feha 19, marcand cate un gol pe repriza, prin Valchar (2) si VanWormer.Duminica seara, in duelul cu Akademia Budapesta, "lupii" au pierdut cu 4-2 (2-0, 0-2, 2-0).Cu 29 de puncte in 14 partida, hocheistii Brasovului sunt pe pozitia a treia in clasament, fiind devansati chiar de adversara de duminica seara.Urmeaza o pauza, atat in Erste Liga, cat si ... citește toată știrea