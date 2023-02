"Lupii" au invins Steaua, din sezonul regulat le-a ramas o "dubla" cu Galati

Corona Brasov a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti, in deplasare, la Otopeni, in doua partide disputate in cadrul Campionatului National de hochei pe gheata.Baietii antrenati de canadianul Dave MacQueen s-au impus, marti seara, cu scorul de 3-1 (2-1, 0-0, 1-0), prin golurile semnate de Chase Schaber, Radim Valchar si Sullivan Sills, dupa ce Steaua deschisese scorul prin Anton Ruban. Luni, Corona castigase cu 5-3 in fata "ros-albastrilor", tot la Otopeni.Echipa Brasovului mai are de disputat ... citeste toata stirea