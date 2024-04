"Lupii" au venit cu trofeele in Consiliul Local Brasov: "Cand am adus Cupa Romaniei, am promis ca vom veni si cu celelalte trofee"

Pe langa certurile politice si disputele pe marginea proiectelor de hotarare, consilierii locali brasoveni au avut parte, in sedinta de plen de joi, 25 aprilie, si de cateva momente de bucurie. Mai exact, echipa de hochei Corona Brasov a prezentat cele trei trofee castigate in acest sezon. "Trei din trei pentru Corona. Au venit in Consiliul Local Brasov cu toate cele trei cupe castigate in acest an", a declarat primarul Brasovului, Allen Coliban.Capitanul "lupilor", Roberto Gliga, le-a readus ... citește toată știrea