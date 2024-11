"Lupii", infrangere la Gheorgheni, in Campionatul National

Corona Brasov a pierdut meciul din deplasare, contra celor de la Hochei Club Gheorgheni, scor 4-3, in Campionatul National.Potrivit Radio Romania Brasov, campioana a deschis scorul prin Balazs Gajdo, dar gazdele au intors prin Sandor si Sylvester. Philippe Cornet a restabilit egalitatea la mijlocul partidei, asistat de Huba Bors si Radim Valchar. In repriza a treia, Vayrynen le-a adus pe gazde in avantaj inainte ca Evgheni Skachkov sa restabileasca egalitatea la 3 la 3.Meciul a fost decis ... citește toată știrea