"Lupii", neinvinsi in Erste Liga

Doua partide pe teren propriu, ambele in Erste Liga, au avut hocheistii de la Corona in acest final de saptamana. Vineri, "lupii" au invins Akademia Budapesta, scor 4-2 (1-0, 1-0, 2-2). Brasovenii au avut cate un gol pe repriza in primele doua perioade, Sam Jones si David Levin, iar Radim Valchar si Pavlov Borisenko au completat victoria in ultimele 20 de minute. Duminica, in meciul cu DVTK Miskolc, a fost nevoie de lovituri de ... citește toată știrea