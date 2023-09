Weekend-ul trecut a avut loc Campionatul Mondial de Lupte pe Plaja, intrecere rezervataa cadetilor si juniorilor, plus etapa de seniori.In urma prestatiei de la Campionatul National de Lupte, unde a obtinut o medalie si implicit locul in lotul Romaniei, sportivul Eusebiu Tiba, sportiv brasovean, descoperit si antrenat de antrenorul Viorel Milinceanu, maestru al sportului.Sportivul brasovean a reusit dupa un parcurs excelent sa castige medalia de bronz, in cadrul categoriei + 70 kg, in ... citeste toata stirea