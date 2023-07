Dave MacQueen va antrena si in sezonul urmator echipa de hochei a Brasovului. In sezonul trecut, tehnicianul canadian a condus Corona aproape de finala Erste Liga si a adus la Brasov titlul national."Succesul ultimului sezon face ca in 2023 - 2024 misiunea lui Dave sa fie una si mai dificila, fanii dorind sa vada ambele trofee la Brasov", anunta oficialii clubului.Pentru antrenor, sezonul 2022-2023 a fost cel de-al patrulea petrecut la Brasov.Dupa ce si-a incheiat cariera de jucator, Dave ... citeste toata stirea