Maghiarul Marton Fucsovics a castigat titlul la Tiriac Open

Tenismanul maghiar Marton Fucsovics (foto) a castigat titlul in proba de simplu a turneului Tiriac Open (ATP 250), gazduit de baza sportiva Nastase/Marica din Capitala si dotat cu premii totale de 579.320 de euro, dupa ce l-a invins in finala desfasurata duminica pe argentinianul Mariano Navone, cu 6-4, 7-5.Fucsovics (32 ani, 82 ATP) s-a impus dupa doua ore si 6 minute de joc, trecandu-si in palmares al doilea titlu ATP din cariera.Navone (23 ani, 52 ATP), al cincilea favorit, a fost condus ... citește toată știrea