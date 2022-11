Magura Cisnadie a castigat turneul de la Brasov

Magura Cisnadie a castigat turneul amical disputat in acest weekend la Brasov, invingand in finala gazdele de la Corona, scor 39-30.Echipa Brasovului a avut parte de teste reusite, in compania unor echipe de prima liga, staff-ul tehnic putand, astfel, evalua nivelul real al jucatoarelor, in conditiile in care in campionatul Diviziei A nu par a avea vreun fel de probleme.Corona a invins, vineri, pe CSM Slatina, scor 29-28, iar in finala de sambata cu trupa sibiana a aratat, de asemenea, ... citeste toata stirea