Magura Cisnadie, debut perfect in grupele European League

CS Magura Cisnadie a invins echipa norvegiana Storhamar Handball Elite cu scorul de 33-28 (16-13), sambata seara, pe teren propriu, la debutul sau in Grupa C a competitiei feminine de handbal EHF European League. Magura, la a treia sa participare in grupele competitiei europene (anterior Cupa EHF), a obtinut primele puncte, dupa esecuri pe linie la primele doua participari.Cea mai buna marcatoare a gazdelor a fost Marilena Neagu, fosta jucatoare a Coronei Brasov, cu 9 goluri, pe tabela