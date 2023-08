Mijlocasul francez a fost imprumutat de FCSB la gruparea din Serie B. Malcom Edjouma (foto) a petrecut doi ani si jumatate in Romania. El a ajuns la inceputul anului 2021 la FC Botosani, dupa care s-a transferat la FCSB in februarie 2022, pentru 330.000 de euro. Potrivit pianetabari.com, FCSB va incasa 150.000 de euro pentru imprumutul lui Malcom Edjouma. In contractul de imprumut este inclusa o clauza prin care Bari trebuie sa ii mai achite lui FCSB 650.000 de euro daca echipa va ... citeste toata stirea