Maldarasanu ar putea ajunge pe banca lui Sepsi

Marius Maldarasanu ar putea pleca de la Hermannstadt in aceasta vara. Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a ratat calificarea in playoff-ul Superligii, iar in ultimul timp s-a vorbit tot mai mult despre viitorul lui Valentin Suciu pe banca tehnica a covasnenilor. Conducerea lui Sepsi a decis insa sa il pastreze pe acesta in functia de antrenor principal al echipei. Totusi, Laszlo Dioszegi ia in calcul ca la finalul acestui sezon sa se desparta de Valentin Suciu si sa ii aduca inlocuitor acestuia. Conform ... citește toată știrea