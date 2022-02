Man ar putea ajunge sub forma de imprumut la Alanyaspor

Dennis Man - foto - (23 de ani) parea ca va ramane in Italia dupa ce a picat transferul sau la Lazio, insa Parma a inceput recent sa negocieze cu Alanyaspor. Perioada de mercato din iarna se incheie mai tarziu in Turcia fata de marile campionate ale Europei, mai exact pe 8 februarie, la 23:59. Astfel, turcii mai au la dispozitie cateva ore pentru a-l transfera pe roman. Parma ar fi deschisa unui imprumut, insa doar in anumite conditii. Conform jurnalistului italian Nicolo Schira, "cruciatii" ... citeste toata stirea