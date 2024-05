Man United a fost zdrobita de Crystal Palace, in Premiere League

Erik Ten Hag continua sa surprida prin oarecare pasivitate de fiecare data cand apare in fata presei, in special dupa infrangeri. Man United a fost surcasata pe terenul lui Crystal Palace, scor 0-4, iar olandezul a recunoscut ca jucatorii sai au evoluat foarte slab si s-au comis multe erori individuale, dar a sugerat ca nu are ce sa-si reproseze personal, pentru ca a pregatit echipa. Manchester United risca sa termine in genunchi un sezon dezastruos, in care a doborat mai multe borne negative ... citește toată știrea