Manchester City a anuntat oficial transferul lui Erling Haaland. Starul norvegian de la Borussia Dortmund va ajunge la campioana Angliei pe 1 iulie 2022. Clubul de pe Etihad va plati, in total, 350 de milioane de euro pentru transferul anului in lumea fotbalului. Manchester City si Borussia Dortmund au ajuns la un acord de principiu in privinta transferului lui Erling Haaland. Mutarea se va realiza la finalul sezonului. Campioana din Premier League a facut marele anunt marti: "Manchester City ... citeste toata stirea