Manchester United i-a oferit 700 de milioane de euro lui Kylian Mbappe!

Kylian Mbappe (25 de ani) a intrat ultimele luni de contract cu Paris Saint-Germain si este sigur ca nu va mai ramane pe Parc de Princes. Sefii formatiei din Hexagon au incercat sa-l convinga pe starul francez sa ramana, insa au esuat si s-au impacat cu gandul ca acesta nu va evolua si in sezoanele viitoare la Paris. Potrivit presei din Spania, Kylian Mbappe s-a inteles deja cu Real Madrid, iar atacantul va deveni "Galactic" in aceasta vara. Totusi, cei de la OK Diario anunta ca si o alta