"Tricolorii" s-au impus cu 1-0 in ultimul meci din preliminariile EURO 2024 si au terminat grupa pe primul loc. Nationala Romaniei a incheiat entuziasmant preliminariile EURO 2024, la capatul carora am obtinut calificarea la turneul final dupa o pauza de opt ani. "Tricolorii" s-au impus cu 1-0 in fata Elvetiei, nationala care, la inceputul preliminariilor, era considerata favorita certa la primul loc. Manuel Akanji, fundas la Manchester City, este de parere ca eficienta a facut diferenta si ca ... citeste toata stirea