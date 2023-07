Germanul Manuel Lettenbichler (foto) (Red Bull KTM Factory Racing) a castigat, sambata, pentru a patra oara editia a 20-a a cursei Red Bull Romaniacs, "The Impossible'', cel mai dur raliu hard enduro din lume. Lettenbichler s-a incununat campion pe Dealul Gusterita, dupa titlurile obtinute in 2019, 2020 si 2021 la Clasa Gold. In clasamentul final, germanul a fost urmat de canadianul Trystan Hart, la 1 h 9 min 59 sec, de bulgarul Teodor Kabakciev, la 1 h 24 min 1 sec, si de britanicul Billy Bolt, ... citeste toata stirea