Manuel Neuer, la primul cartonas rosu din cariera

Manuel Neuer (38 de ani) a fost titular pentru Bayern in meciul cu Bayer Leverkusen, scor 0-1, din optimile Cupei Germaniei.Legendarul portar nu a apucat sa joace, insa, decat 17 minute, pentru ca a vazut direct cartonasul rosu, ceea ce nu se mai intamplase niciodata in aproape o mie de meciuri jucate!In minutul 17, Frimpong a primit o pasa filtranta, peste toata apararea bavarezilor. In stilul caracteristic, Neuer a iesit din poarta si a incercat sa respinga, ... citește toată știrea