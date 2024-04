Mara spune ca nu e chiar cum s-a scris despre venirea "Bursucului"

Bogdan Mara (foto) a vorbit deschis despre situatia reala in care se afla Dan Petrescu, anuntat ca si noul antrenor de la CFR Cluj. Bun prieten cu antrenorul, Mara sustine ca lucrurile intre cele doua parti nu sunt inca rezolvate. Dan Petrescu s-ar afla inca in Coreea de Sud, unde face tot posibilul sa rezolve problema demiterii sale de la Jeonbuk. Exista chiar si posibilitatea ca "Bursucul" sa revina abia la vara pe banca echipei alaturi de care si-a adjudecat 5 titluri in Liga 1. "Nu chiar, ... citește toată știrea