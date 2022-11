Marcel Raducanu si-a lansat volumul biografic

Marcel Raducanu (68 de ani) a declarat luni, la lansarea volumului biografic intitulat "Marcel Raducanu - talent, fenomen si legenda", ca este nevoie de o revolutie in fotbalul romanesc, care risca sa ajunga in anonimat. Luni, la lansarea volumului biografic intitulat "Marcel Raducanu - talent, fenomen si legenda", care a avut loc in Sala Sevilla a stadionului Steaua, au fost prezenti printre altii Tudorel Stoica, Anghel Iordanescu, Ilie Dumitrescu, Ion Ion si Adrian Bumbescu. Ulterior, Marcel ... citeste toata stirea