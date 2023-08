Marco Popescu a fost convocat, din nou, pentru un stagiu de pregatire al echipei nationale de Under 16. Juniorul de la FC Brasov a evoluat in ambele partide pe care Romania U16 le-a disputat contra reprezentativei similare a Ciprului.In prima partida, incheiata cu victoria micilor tricolori, scor 3-0, Marco Popescu a fost titular, si a fost inlocuit in minutul 59. In cel de-al doilea meci, incheiat la egalitate, scor 1-1, Marco a intrat la pauza si a ... citeste toata stirea