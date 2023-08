Marco Popescu a fost convocat de FRF, alaturi de componentii lotului echipei nationale de Under 16, jucatori nascuti in 2008, in perioada 19 - 26 august, intr-un stagiu de pregatire care va cuprinde si doua meciuri amicale contra reprezentativei Ciprului.Tanarul Marco Popescu tocmai a debutat, saptamana trecuta, pentru FC Brasov, intr-un meci oficial. Mai mult, la doar 15 ani a purtat pe brat banderola de capitan in meciul din Cupa ... citeste toata stirea