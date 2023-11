Fagaraseanul Marian Barbu ar fi fost tinta unei noi iesiri in decor marca Adrian Mititelu Jr. In timpul meciului FCU Craiova - UTA Arad, scor 2-3, la pauza, Mititelu Jr. a coborat din tribuna oficiala a Stadionului Ion Oblemenco, pentru a-l ataca pe arbitrul FIFA.Barbu sustine ca Mititelu l-a scuipat si l-a amenintat cu moartea, in pauza partidei pe care oltenii aveau sa o piarda in cele din urma."Adrian Mititelu junior m-a scuipat in fata de la o distanta foarte mica, m-a injurat, mi-a ... citeste toata stirea