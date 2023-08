Marian Ivan, fost fotbalist exponential al "stegarilor", este mahnit de situatia in care a ajuns clubul sau de suflet.Saptamana a inceput cu o veste teribila pentru FC Brasov, care s-a vazut retrogradata in al treilea esalon dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a respins apelul depus de clubul galben-negrilor impotriva FRF. Echipa de sub Tampa nu a indeplinit conditiile minime de continuare in ... citeste toata stirea