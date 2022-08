Marica spune ca lui Louis Munteanu ii prieste mai mult Liga 1

Louis Munteanu - foto - (20 de ani), atacantul proaspat revenit la Farul, sub forma de imprumut de la Fiorentina, a reusit o dubla in meciul castigat de constanteni, 3-1 in Gruia, in fata campioanei CFR Cluj. International roman la toate categoriile inferioare de varsta, de la U16 la U21, Munteanu a primit laude pe banda rulanta dupa prestatia din duelul cu CFR Cluj. Dupa Gica Hagi, a venit si randul lui Ciprian Marica sa-l elogieze pe varful Farului. "Venirea acestui tanar jucator surprinde pe ... citeste toata stirea