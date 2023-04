"Sunt multumit pana la urma de ceea ce am realizat in acest sezon. Vrem macar sa castigam acest play-out, iar pentru asta trebuie sa ne impunem maine in meciul cu Concordia Chiajna. Am avut un sezon greu, in care am intampinat multe probleme. Ne doream sa fim in play-off, dar sper sa terminam primii play-out-ul. Am demonstrat in play-out ca meritam sa fim in play-off. Sper ca sezonul viitor sa evoluam mult mai bine si sa terminam in primele 6. Nu cred ca obiectivul nostru in acest sezon era ... citeste toata stirea