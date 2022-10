Marin Mitran, presedinte FC Brasov: "Eu il sustin pe Dan Alexa pana la capat, iar el stie asta!"

Dupa victoria din deplasare de la Targu Jiu, presedintele de la FC Brasov, Marin Mitran, spune clar ca il sustine pe Dan Alexa pentru a conduce in continuare echipa. Are incredere totala in el si in echipa si spera ca impreuna sa isi indeplineasca obiectivul de a accede in play-off-ul Ligii a 2-a."Eu il sustin pe Dan pana la capat, si el stie asta. De aceea a venit aici, sa faca performanta. E un antrenor bun. L-am sustinut si pana acum. Au pierdut, au facut egal, i-am sustinut continuu. ... citeste toata stirea