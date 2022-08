Marin Mitran, presedinte FC Brasov: "Nu o sa avem probleme din cauza raportului Curtii de Conturi. Situatia financiara se va rezolva saptamana viitoare"

Presedintele celor de la FC Brasov, Marin Mitran, a adus lamuriri in ceea ce priveste situatia financiara a echipei.Asa cum Newsbv a scris AICI in exclusivitate, raportul Curtii de Conturi nu este unul favorabil clubului FC Brasov. Presedintele celor de la FC Brasov este, insa, optimist ca situatia se va rezolva.Curtea de Conturi nu te trimite in judecata. Doar semnaleaza lucruri care nu s-au facut asa cum trebuie. Acei 3,5 milioane de lei pe care trebuie sa-i dam inapoi se refera la banii ... citeste toata stirea