Marinica, din nou selectioner in Malawi

Federatia de Fotbal din Malawi (FAM) l-a demis pe selectionerul Meck Mwase din cauza rezultatelor slabe inregistrate in preliminariile Cupei Mondiale si l-a numit in locul sau pe tehnicianul Mario Marinica (foto), informeaza AFP.Mwase a pregatit echipa nationala la meciurile din preliminarii, pierzand cinci din cele sase jocuri disputate.Marinica era de mai mult timp director tehnic al forului din Malawi, cand conducerea FAM i-a incredintat, in decembrie trecut, postul de selectioner pentru ... citeste toata stirea