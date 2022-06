Marius Constantin, de la Craiova la Pitesti

Brasoveanul Marius Constantin - foto stanga - (37 de ani) s-a despartit de Universitatea Craiova, la final de contract, si va continua in Liga 1, la FC Arges. Cristian Gentea, primarul din Pitesti, apropiat de clubul care a evoluat in play-off-ul Ligii 1 in ultimul sezon, a anuntat transferul pe pagina personala de Facebook.In cadrul aceleiasi postari, edilul a anuntat ca la FC Arges mai urmeaza o "surpriza", cu referire la un alt transfer important, care urmeaza sa fie oficializat in ... citeste toata stirea