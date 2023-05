Englezul Mark Selby (foto) a reusit un break maxim, de 147 de puncte, in finala Campionatului Mondial de snooker. Mark Selby a reusit sa faca breakul maxim in jocul 16 al partidei cu belgianul Luca Brecel din finala CM de snooker.Selby a introdus bila neagra dupa fiecare bila rosie si apoi a inchis masa pentru un break de 147 de puncte. "Mereu m-am gandit ca daca voi ajunge in acea pozitie ... citeste toata stirea