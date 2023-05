Ioan Ovidiu Sabau (foto), antrenorul echipei Universitatea Cluj, s-a declarat afectat de infrangerea suferita miercuri, in finala Cupei Romaniei, in fata echipei Sepsi. El spune ca jucatorii care au ratat loviturile de pedeapsa nu trebuie acuzati. "Cred ca am reusit sa-i blocam foarte bine, am avut ocazii in prima repriza. Sigur ca ne pare rau pentru acesti oameni minunati care au venit sa ne sustina. Un trofeu ar fi insemnat mult pentru ei. Am sperat mult ca vom reusi sa castigam, ... citeste toata stirea