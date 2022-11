Masuri radicale la SR Brasov! Echipa a ramas fara antrenor principal, iar portarul Cauca a fost suspendat pe termen nelimitat!

Prin intermediul site-ului oficial, clubul SR Brasov anunta ca antrenorul Florin Dirvareanu si-a prezentat demisia din postul de antrenor principal.Decizia acestuia este motivata de starea de sanatate, care a avut de suferit in urma presiunii rezultatelor din ultima perioada. Pana la incheierea meciurilor oficiale din acest an, echipa va fi pregatita de Ioan Nagy si Laurian Paun. In ultimele doua etape, SR Brasov a remizat in derbyul contra celor de la Kids Tampa Brasov si a ... citeste toata stirea