Mateiu ramane la Craiova

Mihai Rotaru, patronul Universitatii Craiova, i-a prelungit contractul lui Alexandru Mateiu - foto - (32 de ani), mijlocasul care parea ca se indreapta spre plecarea din Banie dupa opt ani petrecuti la echipa alb-albastra. Mateiu va ramane, astfel, sub comanda lui Laszlo Balint, noul antrenor al Craiovei.Asta desi se anuntase ca, in aceasta vara, Alexandru Mateiu isi va incheia aventura in Banie. S-a vehiculat si varianta transferului la CFR Cluj, insa in cele din urma s-a ... citeste toata stirea