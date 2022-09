Matel a dat tricoul de jucator, pe banca tehnica a Farului

Ajuns la 32 de ani, Alexandru Matel (foto) s-a retras din activitatea de fotbalist profesionist si a decis sa urmeze scoala de antrenori. Pana cand va deveni antrenor cu acte in regula, Matel va ocupa functia de team manager la Farul Constanta. Anuntul a fost facut de catre formatia de la malul marii, in cursul zilei de joi."Fostul jucator al Farului, Alexandru Matel, a revenit in cadrul clubului care l-a format!In varsta de 32 de ani, Alexandru Matel este nascut la Constanta, este un ... citeste toata stirea