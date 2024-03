Max Verstappen a plecat de la "gigantul" Red Bull

Triplul campion mondial de Formula 1, Max Verstappen, a declarat ca nu are "niciun motiv" sa paraseasca Red Bull, in ciuda tensiunilor dintre tatal sau si seful echipei, Christian Horner, relateaza AFP. "Sunt fericit la echipa. Atata timp cat avem performante bune, nu am niciun motiv sa plec", a explicat olandezul, care a tinut sa precizeze ca onorarea contractului sau, care expira la sfarsitul anului 2028, "a fost intotdeauna intentia sa", in ciuda zvonurilor care il indreapta spre Mercedes, ... citește toată știrea