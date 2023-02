Maxim nu era in Turcia la momentul dezastrului

Un seism de magnitudinea 7,8 a avut loc luni in Turcia, la ora locala 4.17 (3.17 ora Romaniei), la o adancime de aproximativ 17,9 kilometri, al carui epicentru a fost localizat in districtul Pazarcik, in apropiere de Gaziantep, in provincia Kahramanmaras (sud-est).Acesta este unul dintre cele mai puternice cutremure din ultimii 100 de ani in Turcia, iar replici au avut loc in regiune, surpand case si drumuri si scotand oameni in strada. De asemenea, conform ultimelor informatii, se pare ca ... citeste toata stirea