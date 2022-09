Mbappe e distribuit la PSG si altfel de Galtier

Kylian Mbappe, starul lui PSG, considera ca echipa sa "a facut esentialul" in partida castigata la limita pe teren propriu, cu scorul de 2-1, in fata lui Juventus, in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor, editia 2022/2023. "Suntem fericiti, cred ca am fi putut sa ne punem la adapost si sa fortam putin mai mult in repriza a doua. Chiar si in prima repriza cred ca puteam face mai mult, insa iata, am facut esentialul. Am facut un meci bun si plecam cu o victorie, intr-o atmosfera superba, pe ... citeste toata stirea