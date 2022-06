Mc Enroe condamna comportamentul publicului vizavi de Nole

Rafael Nadal (35 de ani, 5 ATP) l-a invins pe Novak Djokovic (35 de ani, 1 ATP), in sferturile de finala de la Roland Garros, scor 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (4). Cu 13 trofee cucerite pe zgura pariziana, "Matadorul" ramane idolul tribunelor la Roland Garros. Nadal a fost primit pe arena Philippe Chatrier in uralele publicului. Nu acelasi lucru se poate spune despre rivalul sau, Novak Djokovic. In momentul in care a intrat pe teren, sarbul a fost huiduit de unii dintre fani. Momentul a fost unul ... citeste toata stirea