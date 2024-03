Meci cat un sezon pentru Dan Petrescu, in Liga Campionilor Asiei

Jeonbuk a obtinut un rezultat de egalitate pe teren propriu in turul sferturilor de finala a Ligii Campionilor Asiei, impotriva celor de la Ulsan.In duelul intre cele doua echipe de play-off din campionatul Coreei de Sud, Jeonbuk a deschis scorul in minutul 4 prin reusita lui Song Min-Kyu.Echipa lui Dan Petrescu si-a continuat parcursul bun din primul act. Jeonbuk a obtinut o lovitura de la 11 metri in minutul 25, executata de brazilianul Orobo. Atacantul brazilian a ratat, iar scorul a ... citește toată știrea