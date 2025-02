Meci cu mari emotii pentru Daniel Isaila, in etapa a 16-a din UAE Pro League

Baniyas, echipa antrenata de brasoveanul Daniel Isaila (foto), a avut un meci plin de emotii in deplasarea de vineri de la Ajman, in etapa a 16-a din UAE Pro League, prima divizie din Emiratele Arabe Unite.Gazdele au jucat practic tot meciul in zece, dupa eliminarea din minutul 4 a fundasului central Abdulrahman Ahmed Abdulla Raqan Al Ali, iar Youssoufou Niakate, atacantul malian al lui Isaila, a deschis scorul ('13), dupa care localnicul Fawaz Awana a majorat diferenta (2-0, '18).Sarbul ... citește toată știrea