Meci cu revelatia campionatului

FC Brasov intalneste, sambata, revelatia Ligii a 2-a, Unirea Dej, echipa care ocupa locul doi in clasament. Trupa clujeana este neinvinsa acasa si a pierdut un singur meci pana acum, in deplasare, cu "Poli" Iasi.Cu toate acestea, Dan Alexa are asteptari mari de la echipa pe care o conduce si spune ca jucarorii lui sunt capabili sa faca un meci bun."Intalnim surpriza acestui campionat. Otelul Galati are o traditie, are istorie, au stadionul aproape plin la fiecare meci. Pentru mine surpriza ... citeste toata stirea