Meci de cel putin 8.000 de euro, maine, pe Stadionul Tineretului! Dan Alexa: "Vom incerca sa ne ridicam la nivelul adversarului!"

Meci mare pe Tineretului maine dupa-amiaza. FC Brasov intalneste, in play-off-ul Cupei Romaniei, pe FC Hermannstadt, singura echipa neinvinsa din Liga 1. Partida se va disputa de la ora 16.00, iar intrarea generala va fi libera. Dan Alexa, antrenorul celor de la FC Brasov, a sustinut o conferinta de presa in care a prefatat duelul de maine."O sa fie greu, clar. Intalnim o echipa care inca nu a pierdut sezonul acesta, se afla in primele 3 in Liga 1. O formatie care a surprins prin organizare ... citeste toata stirea