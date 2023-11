Echipa de handbal a CSM Corona Brasov va disputa sambata, de la ora 16.00, probabil, cel mai important meci al sau in aceasta toamna. Pe locul noua in clasamentul Ligii Florilor si doar trei victorii in noua etape, fetele lui Alin Bondar si Razvan Udristoiu vor primi vizita lui HC Zalau, la Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi". Trupa din Salaj ocupa locul 12, avand 7 puncte.Un eventual succes ar putea mari distanta dintre Corona si formatiile aflate pe locuri retrogradabile si de baraj, ... citeste toata stirea