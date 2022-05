Meci decisiv pentru Corona Brasov

Aproape de finalul campionatului, Corona Brasov da piept cu CSM Unirea Slobozia, adversara directa pentru locul 2 al clasamentului, cel care va asigura participarea la meciurile de baraj pentru accederea in Liga Florilor.Corona Brasov se afla in acest moment pe pozitia a doua, la numai 3 puncte in fata formatiei din Slobozia si la numai 2 puncte in spatele primei clasate, CSM Galati. Handbalistele brasovence au nevoie de victorie sau de cel putin un egal in acest meci pentru a-si pastra ... citeste toata stirea