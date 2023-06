Ce meci, ce emotii! Elizabeta Samara este la inaltime, medaliata cu bronz in proba de simplu feminin de tenis de masa, de la Jocurile Europene Cracovia Malopolska 2023, conform paginii de Facebook a federatiei romane de specialitate. Forma buna anuntata de Eliza la inceputul competitiei majore a fost confirmata in Polonia, inclusiv intr-un ultimul meci al probei, care s-a jucat cu medalia europeana pe masa contra polonezei Natalia Bajor. Fulgeratoare in lovituri, precisa si conectata total la ... citeste toata stirea