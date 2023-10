Partida dintre Montpellier si Clermont, disputata duminica, in etapa a 8-a din Ligue 1, a fost intrerupta defintiv cu doar cateva minute inainte fluierul final, dupa ce o petarda l-a facut "KO" pe portarul oaspetilor.Montpellier o conducea pe Clermont cu scorul de 4-2, in minutul 90+2, si se parea ca cele trei puncte sunt in plasa fostei campioane a Frantei. Nu avea sa fie asa, deoarece unul dintre suporterii lui Montpellier a aruncat o petarda la picioarele portarului lui Clermont, Mory Diaw, ... citeste toata stirea