Meci spectacol, dar degeaba

Duminica a avut loc cel mai spectaculos meci pe care FC Brasov l-a disputat de la revenirea in Liga a 2-a. Duelul cu FC Buzau a avut nu mai putin de sapte goluri, dar elevii lui Calin Moldovan au pierdut cu 4-3 (2-0), dupa ce reusisera sa revina de la 0-3.Brasovenii au inceput timorati iar scorul a fost 0-2 dupa golurile marcate de Mihai Neicutescu in minutul 11 si Marian Chica-Rosa in minutul 16. Debutul reprizei secunde a apartinut tot buzoienilor care au reusit sa inscrie prin Pablo Gaitan ... citeste toata stirea