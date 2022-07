Meci spectacol in Banie, Mateiu a fost actorul principal al primei interventii VAR in campionat

Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 2-2 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din prima etapa a Superligii de fotbal.Universitatea a condus cu 2-0, prin golurile marcate de brazilianul Gustavo (29, 59), cel care intrase pe teren in min. 26, in locul croatului Ante Roguljic, accidentat.Sepsi OSK, detinatoarea Cupei Romaniei, a facut o repriza secunda mai buna si a reusit sa marcheze de doua ori in ultimele 20 de minute. Vitalie Damascan a ... citeste toata stirea